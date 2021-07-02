РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 июл. Исполняющий обязанности главы городского округа Дзержинский Сергей Будкин предложил жителям Томилинской улицы оборудовать контейнерную площадку.

«Продолжаем традиционные встречи во дворах. В этот раз задать свои вопросы и поделиться проблемами смогли жители дома 12 по улице Томилинской. А проблемы есть. Например, затопленные подвалы 3 и 4 подъездов. Руководитель управляющей компании «Капитал-Инвест», обслуживающей дом, обещал завтра утром исправить ситуацию. Забиты мусорокамеры. Отсюда – неприятный запах в подъездах и отсутствие возможности выкинуть мусор», - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил жителям о том, что можно полностью заварить мусорокамеры и оборудовать контейнерную площадку под раздельный сбор мусора. Это поможет избавиться и от такой проблемы, как крысы в подъездах. Но для этого нужно решение собственников.

По его словам, есть вопросы и к состоянию межпанельных швов. Управляющая компания готова их заделать по обращению жителей, у «Капитал-Инвеста» есть свой альпинист.

Также жители попросили обустроить тропу, которая ведет от дома в сторону детского сада №4. Будкин пояснил, что в Подмосковье есть соответствующая программа - «Народная тропа». Работы выполнят в течение 2 недель.

«Есть и приятные новости для жителей. Депутат городского совета Алексей Кочетков выступил с инициативой установить пандусы в подъездах, в которых проживают инвалиды-колясочники по программе «Доступная среда». В этом году первый откидной пандус планируется установить в доме 12 по улице Томилинской, а также расширить пандус на входе в подъезд. Если жители большинством голосов поддержат такую инициативу, работа будет сделана за две недели», - добавил Будкин.

Традиционно все вопросы взяты в работу и зафиксированы в протоколе.