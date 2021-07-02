Пускай кафе и рестораны Московского региона нельзя посещать без QR-кодов, на летние веранды посетителей все еще пускают свободно. В подборке РИАМО — веранды на крыше, у велокафе и за зданием Центрального телеграфа.



«Депо»

Адрес: ул. Лесная, д. 20, стр. 3

Средний чек: 600–2000 рублей

В гастроквартале «Депо» находится самая большая летняя веранда Москвы. Ее размер — более 1000 квадратных метров. Одновременно на веранде могут отдыхать около 1000 человек. Территорию декорировали растениями, и она напоминает оазис, затерявшийся в сердце бетонной столицы.

Посетителям предлагают блюда на любой вкус: здесь есть заведения грузинской, азиатской, греческой кухни, а также кафе и рестораны для вегетарианцев и веганов. Цены на блюда варьируются в зависимости от заведения, а столик для себя нужно сервировать самостоятельно.

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«Салют»

Адрес: Страстной б-р, д. 12, корп. 5

Средний чек: 700 рублей

Рядом с кафе «Салют» — парковка для велосипедов и несколько деревянных столиков с зонтами, где можно спрятаться от яркого солнца. Летом окна кафе открывают настежь, и границы помещения стираются.

Основа меню «Салюта» — завтраки, которые подают с восьми утра и до закрытия. Здесь можно попробовать яйца во всевозможных видах — от вареного всмятку до пряной шакшуки и бенедикта на вафле. Также «Салют» предлагает каши, тосты с авокадо, соленые и сладкие вафли, сырники и салаты, брускетты с различными начинками. Помимо добротных блюд, здесь подают достойный кофе по приятным ценам.

«Одесса-мама»

Адрес: Кривоколенный пер., д. 10, стр. 5

Средний чек: 800 рублей

Летняя веранда ресторана «Одесса мама» — одна из самых дружелюбных к детям веранд столицы: в Кривоколенном переулке обеденные столики соседствуют с детской игровой площадкой.

В меню — одесский бутерброд с томатами и мягким сыром, сельдь с красным лучком, вареники с картофелем, жареная ставрида и многое другое. Кроме того, здесь можно попробовать мидии в различных соусах и копченый форшмак. Блюда с ярким южным колоритом позволят мысленно перенестись из душной столицы на черноморское побережье.

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«Телебистро»

Адрес: Никитский пер., д. 7

Средний чек: 800 рублей

«Телебистро» — небольшое кафе итальянской кухни, спрятавшееся в укромном дворике за зданием Центрального телеграфа. Летняя веранда кафе небольшая, столиков на ней немного, но зато там тихо и уютно.

В меню — завтраки, сэндвичи с пастрами, пицца и паста, нисуаз с тунцом и яйцом пашот и многое другое. К ним можно заказать кофе, чай или разливное литовское пиво. Завтраки и обеды готовят здесь максимально оперативно.

Blanc

Адрес: Хохловский пер., д. 7/9, стр. 5

Средний чек: 1 200 рублей

Blanc — укромный ресторан-сад с террасой во дворе, затерявшийся в закоулках Китай-города. Проект запустила компания White Studios, которая владеет стильными московскими фотостудиями, школой фотографии и дизайн-бюро. Оформлением ресторана занимались создатели. В интерьере — зелень, дерево, кирпичная кладка и ковры.

На террасе Blanc можно попробовать освежающий гаспачо, нежную буррату, яйца бенедикт и необычные коктейли. Поскольку место пользуется популярностью, столики на веранде стоит бронировать заранее.

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Lila Greece

Адрес: ул. Сретенка, д. 22/1, стр. 1

Средний чек: 1 500 рублей

Летнюю веранду на крыше ресторанного проекта Lila впервые открыли в этом году. Веранда будет работать как отдельное пространство с самостоятельной концепцией, которая будет меняться каждый год. Летом 2021 года здесь работает Lila Greece — ресторан греческой кухни.

В меню — классические греческие блюда от шефа Сергея Крутова. Ресторан предлагает широкий выбор завтраков, греческих закусок, запеченную рыбу, стейки из говядины и котлеты из баранины, а также десерты.

Smoke BBQ

Адрес: ул. Трубная, д. 18

Средний чек: 1500 рублей

Smoke BBQ — ресторан, пропитанный духом Техаса. На заднем дворе заведения разбили настоящий сад и высадили яблони, кусты крыжовника, барбариса и черной смородины, а также установили коптильню. В хорошую погоду атмосфера на террасе напоминает дачную.

Ресторан специализируется на техасском барбекю. Фундаментальное блюдо Smoke BBQ — брискет, то есть говяжья грудинка, из смокера — устройства, которое сочетает в себе мангал, гриль и коптильню.

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«Карлсон»

Адрес: Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1

Средний чек: 1500–2000 рублей

На веранде ресторана «Карлсон» от Ginza Project можно наслаждаться панорамным видом на Москву, встречать рассветы и любоваться огнями ночной столицы. Отсюда можно увидеть Кремль и окинуть взглядом Замоскворечье.

В меню — блюда от шеф-повара: паштет с апельсиновым соусом и копченой уткой, голубцы с крабом и ризотто с белыми грибами.

Buro Tsum

Адрес: ул. Петровка, д. 2

Средний чек: 2 000 рублей

Веранда на последнем этаже ЦУМа — одна из самых роскошных в городе. Места и света на ней в избытке, а вид на столицу открывается просто захватывающий. Сама терраса украшена уютной плетеной мебелью и оснащена выдвижной крышей, которая защитит посетителей от дождя.

В меню ресторана соседствуют противоположности: традиционные крабы и устрицы сочетаются с comfort food и сезонными продуктами. Здесь можно попробовать карпаччо из артишоков с маслом из белых грибов, тартар из утки с топинамбуром и лисичками, крабовый салат с авокадо и многое другое.

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Ресторан Центрального дома литераторов

Адрес: ул. Поварская, д. 50/53, стр. 1

Средний чек: 3000 рублей

В 60-е годы XX века в помещении ресторана находился буфет для писателей, и попасть сюда постороннему было невозможно. Здесь обедали Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина, а также другие известные авторы.

Теперь ресторан Центрального дома литераторов открыт для всех желающих. Летняя веранда не уступает в красоте оформлению зала. Заведение предлагает посетителям заливное из судака, паштет из цесарки в глазированном яблоке, фаршированные телятиной куриные крылья и многое другое.

В музее-ресторане можно увидеть автографы поэтов-шестидесятников и погрузиться в сказочную атмосферу, напоминающую, к примеру, романы Михаила Булгакова.