РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Цветное прорезиненное противоударное покрытие начали наносить на новую детскую площадку в микрорайоне Климовск Подольска, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Завершаются работы по устройству детской игровой площадки во дворе дома №1 на улице Советской. Ее установят по программе губернатора «Наше Подмосковье».

В пятницу работники подрядной организации ООО «Градиал» начали наносить цветное прорезиненное противоударное покрытие.

Площадь детской площадки составит 450 кв. м.