РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 июл. В подмосковном Дзержинском 5 выпускников сдали ЕГЭ по разным предметам на высший балл, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации округа.

Первыми отличные результаты показали две выпускницы 11Б класса гимназии №5 Екатерина Сухова и Александра Ненишева. Они набрали 100 баллов за экзамен по литературе. Кроме того, ученица школы №1 Ирина Ширяева также показала высокий результат по этому предмету – 97 баллов.

Отличные результаты показали 11-классники и по русскому языку. В их числе выпускники лицея №3 Анастасия Горохова, гимназии №4 Екатерина Кузнецова и гимназии №5 Матвей Кулаков.

Успешно сдали ребята и один из самых сложных предметов – химию. Выпускник лицея №6 «Парус» Михаил Рося набрал 93 балла, выпускница гимназии №5 – Екатерина Терендяк 90 баллов.

Но не все итоги ЕГЭ еще известны, впереди резервные дни сдачи экзаменов.

В этом году мультистобалльники получат по 100 тыс. рублей, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников, – по 150 тыс. рублей. Такие меры поддержки предусмотрены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это часть национального проекта «Образование».