РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июл. Жители микрорайона Новые Котельники в ходе осмотра территории у домов пожаловались на отсутсвие лавочек и урн, сообщает пресс-служба администрации округа.

Выездное совещание провели в микрорайоне Новые Котельники после обращений жителей. Заместитель главы администрации Алексей Воронцов посетил микрорайон и совместно с руководителем Ассоциации председателей советов МКД Риммой Ибрагимовой, начальником управления ЖКИ Ларисой Визаулиной, депутатами совета депутатов и проверил работу управляющей компании.

Ранее глава округа Сергей Жигалкин в рамках еженедельного обхода осмотрел, как содержатся дворовые территории и МКД в Новых Котельниках. В частности, он посетил дома, заселение в которые началось еще в 2019 году. Также пообщался с жителями, которые в этот момент находились на детской площадке. Они отметили, что нареканий к работе УК у них нет. В указанных домах уборка проводится регулярно, мусор вывозится. Но со стороны жителей, которые приобрели квартиры в других домах, в соцсетях стали поступать жалобы на ненадлежащее содержание МКД: грязь в подъездах, плохую работу лифтов, отсутствие контейнера для мусора и др.

Воронцов совместно с участниками выезда встретился с директором УК, чтобы обсудить жалобы, поступающие от жителей данного микрорайона. Директор обслуживающей организации Виктор Терещенко подчеркнул, что обращения касаются домов 14 и 16, где только началось заселение. В каждом подъезде в ремонте находится от 40 до 60 квартир. В свою очередь, УК установила дополнительный контейнер для крупногабаритного мусора по просьбам собственников. Также руководство организации подчеркнуло, что несмотря на то, что жильцы сами должны выбрасывать за собой строительный мусор после ремонтных работ, специалистами УК проведены обходы подъездов 14 дома и убран мусор.

В рамках обхода жительница одного из домов пожаловалась на отсутствие лавочек и урн во дворах. В свою очередь, директор УК пообещал, что лавочки и урны поставят в ближайшее время. Также она отметила, что не вывешены таблички «Выгул собак запрещен». Руководитель УК пояснил, что трафареты для них уже заказаны, и скоро они будут нанесены на дорожках у детских площадок. Ремонт входных дверей будет произведен в ближайшее время, а двери, не подлежащие ремонту, заменят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Руководство управляющей компании заверило, что в своей работе они настроены исключительно на конструктивный диалог с жителями и оперативное решение вопросов. В качестве положительного примера они привели дома, которые были заселены два года назад, где уже выстроена работа и вопросы решаются через отдел благоустройства, созданный в УК.