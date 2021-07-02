«Юная художница из ДШИ №2 Люберец Софья Муртазина – многократный призер конкурсов. Недавно в копилку ее побед добавилась еще одна – за успехи в изобразительном творчестве она получила грант программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Одаренные дети Подмосковья». От души поздравляем Софью, ее родителей и коллектив ДШИ №2 во главе с Натальей Литвиненко с этой заслуженной победой. Такими молодыми талантливыми ребятами можно по праву гордиться», – отметил Ружицкий.