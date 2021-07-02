РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Ученица школы искусств №2 городского округа Люберцы Софья Муртазина стала обладательницей гранта программы губернатора Московской области «Одаренные дети Подмосковья», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Церемония награждения состоялась во время открытия VII Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину. Вместе с министром культуры Московской области Еленой Харламовой награды одаренным детям вручал художественный руководитель фестиваля – народный артист СССР Юрий Башмет.
Он пожелал юной победительнице здоровья, неиссякаемого вдохновения, больших успехов в творчестве и жизни.
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