РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июл. В Котельниках разработали план по спасению Малого Карьера, где зафиксировали факт вытекания из грунта прибрежной линии маслянистой жидкости, сообщает пресс-служба администрации округа.
Состоялось оперативное заседание с заместителем министра экологии и природопользования Московской области Вадимом Воронцовым, первым заместителем Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» Александром Бычковым, старшими участковыми Подольского лесничества Аркадием Андрюшиным и Николаем Дубровиным по сложившейся ситуации на Малом Карьере.
В ходе совещания был разработан порядок и четкий план действия для устранения причины загрязнения грунта. Сразу после совещания делегация выехала на место для оценки текущей ситуации.
В ходе выезда он пообщался с жителями НСТ «Горняк», которые поддержали данное предложение.
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