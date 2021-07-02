РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июл. В Котельниках разработали план по спасению Малого Карьера, где зафиксировали факт вытекания из грунта прибрежной линии маслянистой жидкости, сообщает пресс-служба администрации округа.

Состоялось оперативное заседание с заместителем министра экологии и природопользования Московской области Вадимом Воронцовым, первым заместителем Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» Александром Бычковым, старшими участковыми Подольского лесничества Аркадием Андрюшиным и Николаем Дубровиным по сложившейся ситуации на Малом Карьере.

В ходе совещания был разработан порядок и четкий план действия для устранения причины загрязнения грунта. Сразу после совещания делегация выехала на место для оценки текущей ситуации.

«Малый Карьер будет спасен! Также поступило предложение о передаче карьера городу в постоянное бессрочное пользование. Это позволит нам привести территорию в порядок, проводить ежедневную уборку и контроль, а также сделать еще одно место отдыха для жителей комфортным и ухоженным. Отдельно хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, которые оперативно отреагировали на ситуацию и передали нам важную информацию», - сказал глава округа Сергей Жигалкин.

В ходе выезда он пообщался с жителями НСТ «Горняк», которые поддержали данное предложение.