РИАМО - 2 июл. Несмотря на распространение коронавируса, правительство продолжает наращивать строительство транспортной инфраструктуры Москвы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, власти столкнулись с нехваткой рабочих на стройках столицы, потому что многие иностранные трудовые мигранты уехали из России.
Заммэра добавил, что в мае 2020 года, когда все остальные стройки приостановили, транспортная инфраструктура продолжала строиться.
«Временная приостановка строек в мае 2020 года коснулась некоторых направлений, например, строительства жилья и офисных зданий. Однако мы не останавливали строительство метро, автодорог и железных дорог. Такое решение было принято, поскольку инфраструктурные проекты необходимы для развития мегаполиса и экономики», — подчеркнул он.
Глава Стройкомплекса столицы заявил, что на московских стройках соблюдаются все меры профилактики Covid-19: маски, санитайзеры и социальная дистанция.
С начала 2021 года в столице построили и ввели в эксплуатацию 5,4 млн кв. м недвижимости, включая 2,5 млн кв. м жилья.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
2 ИЮЛЯ
- Индийский штамм коронавируса в Москве вытеснил все остальные. Сейчас у инфицированных гораздо реже встречаются такие симптомы, как как потеря обоняния, вкуса, сухой кашель.
- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.
- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.
- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.
- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.
- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.
- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.
- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.
- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.
- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии