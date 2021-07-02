РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Инспекторы эконадзора вынесли сразу 10 постановлений об административных правонарушениях, совершенных компанией в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Виновник – строительно-транспортная компания «Краус». Нарушения выявлены в ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками Минэкологии и Мытищинской городской прокуратуры в деревне Ульянково.

«На одном из арендованных земельных участков компания изготавливает бытовки. Один из этапов работы – сварка металлоконструкций. Территория захламлена отходами производства и строительным мусором. Кроме того, установлено, что компания, осуществляет выбросы в атмосферный воздух, но не стоит на учете в реестре объектов негативного воздействия. Компания не вносит плату за негативное воздействие, а также не ведет учет и паспортизацию отходов. За это на нее и ее руководителя наложены 10 штрафов на общую сумму 650 тыс. рублей», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что в ходе проверки установлены факты сжигания отходов другими арендаторами участков в деревне. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Все конструкции для сжигания демонтированы.