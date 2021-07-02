РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июл. В домодедовском парке «Елочки» появилась экоферма, здесь живут кролики, куры, гуси, утки, козлы и свинья, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Есть и животные уникальной породы - павлины альбинос и Арлекино, нубийские вислоухие козлы, декоративные японские куры шабо, кролики породы немецкий резер и их новорожденные крольчата.

Подробности можно узнать в парке. При посещении парка действуют ограничения, связанные с пандемией коронавируса.