РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В Подольске сотрудники полиции задержали рецидивиста, подозреваемого в краже велосипеда из подъезда дома, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 39-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил ее велосипед с лестничной клетки дома на улице Школьной. Общая сумма материального ущерба составила 10 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 49-летнего местного жителя, сдавшего похищенное имущество в одну из скупок городского округа. Велосипед изъяли стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.