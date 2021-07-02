РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с инспекторами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках мероприятия «Безопасное детство» провели профилактический рейд в Центральном парке городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба МУ МВД.

Взрослым напомнили, что нельзя оставлять окна квартиры открытыми, особенно если в ней находятся малолетние дети. Для безопасности нужно использовать на окнах блокираторы, специальные замки или ограничители.

Инспекторы рассказали юным горожанам об опасности открытых окон и напомнили, что москитная сетка не выдерживает вес маленького ребенка.

Акция «Безопасное детство» в Московской области проводится ежегодно. Она направлена на профилактику гибели и травмирования детей в результате различных несчастных случаев.