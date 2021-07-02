РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Корреспонденту городского портала «РИАМО в Балашихе» Ирине Мальцевой в пятницу вручили благодарность от Балашихинской Госавтоинспекции за плодотворное сотрудничество и в связи с празднованием 85-летия службы, сообщила начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Алевтина Кудинова.

«Специальному корреспонденту «РИАМО в Балашихе» Ирине Мальцевой в пятницу вручили благодарность за плодотворное сотрудничество и поддержку при проведении мероприятий по безопасности дорожного движения, а также в связи с празднованием 85-летия образования Госавтоинспекции. Уверены в продолжении сотрудничества в целях обеспечения безопасности дорожного движения», – сказала Кудинова.

Она уточнила, что грамота подписана начальником отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» подполковником полиции Александром Лобойко.