РИАМО - 2 июл. Cемейный врач Алексей Добровольский сообщил, что повторная вакцинация от коронавируса нужна после того, как пройдет шесть месяцев после предыдущей, сообщает Nation News.

Медик напомнил, что после вакцины или болезни коронавирусом создается защитный уровень антител, достаточный для обезвреживания вируса. При этом само количество антител в обоих случаях примерно одинаково. Но спустя время уровень титров снижается.

«Исходя из этого, через полгода после болезни либо после вакцинации необходимо ревакцинироваться, чтобы иммунитет держал уровень достаточный для обезвреживания вируса на последующие полгода», — добавил Добровольский.

В Москве ревакцинация стартовала с 1 июля. Ее можно пройти в павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля в Москве откроют запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

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Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Индийский штамм коронавируса в Москве вытеснил все остальные. Сейчас у инфицированных гораздо реже встречаются такие симптомы, как как потеря обоняния, вкуса, сухой кашель.

- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.

Локдаун – это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не вводить локдаун. Когда мы вводим QR-коды, мы выбираем не между QR-кодами и локдауном. Когда мы говорим, что надо массово вакцинироваться – это мера, которая минимизирует возможность скатиться в локдаун. Мы сделаем все, чтобы этого не было, приложим для этого все усилия.

- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.

- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.

- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.

Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже недостаточно этих мощностей (временных госпиталей - ред.), и мы дополнительно, я очень надеюсь, что на короткий период, снова подключаем в борьбу с вирусом и другие больницы. В летний период, мы знаем, что объем медицинской помощи по другим болезням всегда снижается.

- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.

- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.

Для меня большая честь находиться сегодня здесь, в институте. Я хочу поздравить вас с высокой наградой и поблагодарить за то, что благодаря институту, вам, академикам, ученым, сегодня есть вакцина от ковида. Очевидно, что она спасла огромное количество жизней. Сейчас у нас опять непростой период.

- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.

- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.

- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.