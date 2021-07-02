РИАМО - 2 июл. Cемейный врач Алексей Добровольский сообщил, что повторная вакцинация от коронавируса нужна после того, как пройдет шесть месяцев после предыдущей, сообщает Nation News.
Медик напомнил, что после вакцины или болезни коронавирусом создается защитный уровень антител, достаточный для обезвреживания вируса. При этом само количество антител в обоих случаях примерно одинаково. Но спустя время уровень титров снижается.
«Исходя из этого, через полгода после болезни либо после вакцинации необходимо ревакцинироваться, чтобы иммунитет держал уровень достаточный для обезвреживания вируса на последующие полгода», — добавил Добровольский.
В Москве ревакцинация стартовала с 1 июля. Ее можно пройти в павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля в Москве откроют запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.
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2 ИЮЛЯ
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