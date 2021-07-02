РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Почти 60 сотрудникам Госавтоинспекции Балашихи вручили почетные награды и очередные звания к 85-летию со дня образования службы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В пятницу у здания Балашихинской ГИБДД прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-летию службы. На нем присутствовали замглавы администрации Балашихи Алексей Ковалев, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, начальник МУ МВД России «Балашихинское» Михаил Москаленко, начальник ОГИБДД подполковник полиции Александр Лобойко, ветераны службы.

«Госавтоинспекция празднует 85-летний юбилей. Рожденная в 1936 году и прошедшая огромный путь от ОРУД до самостоятельного направления в сфере деятельности МВД, она доказала, что ей быть и продолжать нести службу на российских дорогах. За последний год в отделе произошло немало перемен. Но осталось то, что является главной задачей сотрудников - порядок и безопасность на дорогах Балашихи и Реутова», - сказал Лобойко.

Он добавил, что в 2021 году снизилось количество ДТП - с 71 до 64, количество погибших и раненых - с 91 до 65. Цифры говорят о том, что инспекторский состав, служащие и администрации городских округов нашли общий язык и понимание в вопросах снижения травматизма на дорогах.

Лобойко отметил большой вклад действующих сотрудников, ветеранов, среди которых представители целых династий. Есть среди сотрудников и многодетные отцы, которые готовят достойную смену себе в этом подразделении.

По словам Москаленко, подразделение вносит большой вклад в работу МУ МВД России «Балашихинское».

«Поздравляю весь личный состав с юбилеем. Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, благополучия, всегда живыми и здоровыми возвращаться со службы», - добавил Москаленко.

Он поблагодарил ветеранов ГИБДД, которые отдали работе в подразделении много лет, вручил очередные воинские звания двум сотрудникам, а также награды отличившимся сотрудникам за образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с юбилеем службы.

От имени руководителя Мособлдумы Игоря Брынцалова и от себя лично Владимир Шапкин также вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Награды главы городского округа Сергея Юрова вручил и Алексей Ковалев. Всего в этот день награды получили около 60 сотрудников ОГИБДД.

В ходе мероприятия на территории отдела открыли аллею ветеранов, памятник легендарному мотоциклу «Урал» и памятную доску, посвященную Александру Дрыгину, погибшему в 2014 году при исполнении служебного долга.