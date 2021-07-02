РИАМО - 2 июл. Электронный сервис «Калькулятор процедур» стал частью экосистемы «Строим Просто», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Калькулятор процедур» – электронный сервис, с помощью которого можно спланировать в онлайн режиме жизненный цикл строительного проекта с учетом заданных параметров объекта и ограничений территории», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, он стал доступен на обновленном портале «Строим Просто» наряду с другими онлайн-сервисами для застройщиков, позволяющими получать необходимую информацию для принятия решений о реализации инвестиционно-строительных проектов.

Левкин подчеркнул, что помимо интеграции сервиса в экосистему, «Калькулятор процедур» модернизировали еще по нескольким направлениям.

«Интерфейсы сервиса были модернизированы и адаптированы под мобильные устройства, кроме того, в «Калькуляторе процедур» теперь представлен клиентский путь реализации строительного проекта, где по каждой процедуре, которую должен пройти застройщик, указана прямая ссылка на форму подачи заявок на mos.ru для получения услуг», – добавил Левкин.

Глава департамента отметил, что после анализа существующего законодательства актуализировали правила формирования жизненного цикла объекта и порядок прохождения процедур.

«Так, например, в перечень включены процедуры направления извещений по объектам индивидуального жилищного строительства, учтены особенности и сроки проведения процедур при строительстве объектов по программе реновации, учтены все самые последние изменения законодательства о градостроительной деятельности, влияющие в том числе на строки прохождения отдельных процедур в сфере строительства, а также учтены дополнительные ограничения при строительстве объектов на приаэродромных территориях», – пояснил Левкин.

Помимо этого он уточнил, что на сентябрь 2021 года запланирована интеграция калькулятора с базой знаний Единого контактного центра Стройкомплекса Москвы. А в следующем году при помощи калькулятора можно будет создать собственный объект и инициировать предоставление процедур. Так калькулятор станет неотъемлемой частью Цифровой площадки взаимодействия.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев говорил, что Москва является флагманом цифровизации в России.

«Сегодня все застройщики могут оформить любую процедуру – от получения градостроительного плана земельного участка до разрешения на ввод, используя единую платформу для получения госуслуг – портал mos.ru», – сказал Бочкарев.