РИАМО - 2 июл. Технологические особенности реализации актуальных инфраструктурных проектов в России обсудили участники сессии экспертного центра группы-компаний «Моспроект-3» во время Московского урбанистического форума, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Диалог представителей органов власти и профессионального сообщества был направлен на поиски инженерных решений для оперативного и качественного выполнения поручений президента страны Владимира Путина.

По словам заместителя министра транспорта России Василия Десяткова, ближайшие приоритеты направлены на колоссальный мультипликативный эффект для регионов, через которые пройдет транспортной коридор «Европа – Западный Китай».

«Предоставляя широкие возможности для евразийской интеграции, мегапроект обеспечит экономический рост для ключевых точек развития внутри страны. Он позволит привлечь 70 млн тонн внутреннего грузопотока с момента ввода в эксплуатацию и вдвое сократит время в пути на маршрутах между крупными центрами России», – подчеркнул Десятков.

Эффект ожидается от транспортные проектов и региональные власти. Например, губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил экспертам концепцию сети метротрамвая, а заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов – новую стратегию трансформации транспортной системы на базе метро.

Делегация региональных правительств оценила уровень профессионализма специалистов ГК «Моспроект-3», которые осуществили технологический консалтинг для их проектов.

В своей экспертной оценке упомянутых проектов генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова подробно остановилась на уникальных решениях, применяемых коллективом холдинга в транспортном строительстве. Многие из них основаны на цифровых технологиях и соответствуют мировым трендам.

«Беспрецедентные градостроительные проекты, реализуемые в последнее десятилетие в Москве, позволили нам стремительно развить компетенции в инфраструктурном строительстве. Сегодня мы опираемся на знания советской инженерной школы – одной из самых лучших в мире, адаптируем этот опыт под современные реалии, разрабатываем совершенно новые технологии, которые не только эксклюзивны для отечественной индустрии, но и часто не имеют аналогов в мире», – отметила Меркулова.

Проекты

Она подчеркнула, что их команда не раз признавалась BIM-лидером России, специалисты холдинга осуществляют регулярную разработку стандартов BIM в стране. Специалистами ГК «Моспроект-3» запроектированы свыше 10 тыс. объектов, в том числе более 800 км дорог, 83 км метро, 30 транспортно-пересадочных узлов и др.

Кроме того, работники ГК «Моспроект-3» принимает участие в ключевых инфраструктурных проектах страны: расширении сети метрополитена и создании системы хордовых магистралей в Москве, строительстве транспортного коридора «Европа – Западный Китай» в Нижегородской области.

Сегодня инженеры холдинга активно развивают технологии информационного моделирования, методы цифровизации в изысканиях, геофизическом мониторинге, инженерно-геологическом моделировании и т. д.

Иностранные эксперты Федерико Бонтемпи и Алан Томас положительно высказались об уровне проникновения BIM-технологий в российскую строительную индустрию, пристальном внимании, которое уделяют государственные институты процессам цифровизации в стране, а также их совместном опыте с командой ГК «Моспроект-3».

Профессиональное сообщество уверено, что компетенции российских инженеров позволят в кратчайшие сроки и качественно реализовать масштабные инфраструктурные проекты в регионах России.