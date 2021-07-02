РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Главгосстройнадзор Московской области начал проверку хода строительства школы на 1,1 тыс. мест на Флотском проезде в Подольске, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка на объекте продлится до 9 июля. Если по ее результатам не выявят нарушений, застройщику выдадут соответствующий акт. Школу планируют построить не позднее 3-го квартала текущего года.

«Строительство объекта ведется в графике. На данный момент в школе идет устройство внутренних инженерных сетей, благоустройство, фасадов и кровли, внутренняя отделка помещений», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Согласно проекту, в здании предусмотрены просторные, оборудованные современной техникой классы для занятий, библиотека, лаборатории и мастерские, группы продленного дня, библиотека, актовый и два спортивных зала. На прилегающей территории установят стадион с беговыми дорожками, детские игровые и спортивные площадки.