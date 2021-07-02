РИАМО - 2 июл. В столице с 2021-2023 годы планируют построить 740 новых объектов в рамках городской Адресной инвестиционной программы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«У нас в рамках Адресной инвестиционной программы запланировано строительство 740 крупных объектов, две трети нашего бюджета, порядка 70%, выделено на развитие транспортной инфраструктуры», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

При этом, по словам Бочкарева, важным направлением работы является расширение столичной подземки. Также большую работы проделывают в Москве в сферах строительства дорог и жилья.

«Сейчас мы реализуем масштабную программу реновации, фактически перестраиваем ландшафт Москвы, при этом не забываем о строительстве социальной инфраструктуры, детских садов, школ, объектов здравоохранения, культуры и спорта», — добавил Бочкарев.