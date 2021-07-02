РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Компания «Россети Московский регион» модернизирует крупнейший питающий центр южного Подмосковья - подстанцию 220 кВ «Гулево» в Подольске. Инвестиции в текущий этап реконструкции составят 300 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

По словам министра энергетики региона Александра Самарина, возглавляемое им ведомство совместно с электросетевыми компаниями ежегодно реализует инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей. Также проводит мероприятия по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях.

Благодаря реализации проекта повысят качество электроснабжения более 25 тыс. потребителей в Подольске, а также социально значимых объектов. В том числе машиностроительного завода «ЗиО-Подольск», Подольского кабельного завода - АО «НП «Подольсккабель», опытного завода ФГУП «НИИ НПО Луч». Появятся возможности для технологического присоединения новых потребителей. Это положительно скажется на развитии инфраструктуры и экономическом укреплении округа.

В настоящее время благодаря замене 2 автотрансформаторов на новые мощность питающего центра увеличена с 400 по 500 МВА. Смонтировали элегазовые выключатели 220 кВ, ввели в эксплуатацию новое электрооборудование в закрытом распределительном устройстве 10 кВ.

Завершают работы по строительству нового комплектного распределительного устройства (КРУ) 6 кВ, которое заменит КРУ наружной установки старше 50 лет. Взамен масляных установят более надежные и экогологичные вакуумные выключатели, новые трансформаторы тока, ограничители перенапряжения, разъединители и аппаратуру релейной защиты и автоматики. В ходе реконструкции применят высокоавтоматизированные технологии. Они позволяют дистанционно наблюдать и управлять питающим центром. К началу осенне-зимнего периода в КРУ планируют ввести в эксплуатацию 60 ячеек для подключения новых потребителей.

Новое электрооборудование преимущественно отечественного производства характеризуется высокой степенью надежности, компактностью и более длительным межремонтным интервалом.