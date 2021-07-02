РИАМО - 2 июл. Более 70 владельцев животных обратились в ветклиники Подмосковья после перегрева или теплового удара своих питомцев, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский отметил, что жаркая погода опасна не только для людей, но и для животных.

«За июнь в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья увеличились случаи обращения владельцев с животными, у которых наблюдался перегрев и тепловой удар. Зафиксировано 72 обращения», — сказал Воскресенский.

При перегревании организма у животных наблюдается жажда, повышение температуры тела, беспокойство и возбуждение, которое сменяется угнетением, снижением реакции на внешние раздражения, ослабление условных рефлексов. Походка у животного становится шаткой и неуверенной, пульс и дыхание учащаются.

«Чаще всего жертвами теплового удара становятся собаки или кошки, оставленные летом в закрытой машине. В жаркую погоду достаточно всего несколько минут, чтобы у питомца в закрытом пространстве начался перегрев организма. Если животное пострадало от перегрева, в первую очередь, нужно как можно скорее охладить его и сразу обратиться к врачу», — отметил Воскресенский.

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