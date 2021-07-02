РИАМО - 2 июл. Более 70 владельцев животных обратились в ветклиники Подмосковья после перегрева или теплового удара своих питомцев, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский отметил, что жаркая погода опасна не только для людей, но и для животных.
При перегревании организма у животных наблюдается жажда, повышение температуры тела, беспокойство и возбуждение, которое сменяется угнетением, снижением реакции на внешние раздражения, ослабление условных рефлексов. Походка у животного становится шаткой и неуверенной, пульс и дыхание учащаются.
«Чаще всего жертвами теплового удара становятся собаки или кошки, оставленные летом в закрытой машине. В жаркую погоду достаточно всего несколько минут, чтобы у питомца в закрытом пространстве начался перегрев организма. Если животное пострадало от перегрева, в первую очередь, нужно как можно скорее охладить его и сразу обратиться к врачу», — отметил Воскресенский.
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