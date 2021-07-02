РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июл. В микрорайонах Силикат и Южный Котельников завершился первый этап летней проверки теплосетей первого контура, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже в пятницу горячая вода вернулась во все квартиры жителей указанных жилых районов. В настоящее время специалисты коммунального предприятия МУЖКП «Котельники» приступили к гидравлическим испытаниям сетей теплоснабжения остальной части жилого сектора. Стартовавшие испытания затронули самую населенную часть города: микрорайоны Белая Дача, Ковровый, ул. Новую, Опытное Поле.

Ежегодно на период проведения работ в домах отключают горячую воду, что вызывает недовольство жителей. Необходимо понимать, что гидравлические испытания сетей — это их проверка на прочность и плотность повышенным давлением, минимум в 1,25 раза выше рабочего. Проводимая летом процедура позволяет найти и устранить повреждения на трубопроводах до начала отопительного сезона, тем самым обеспечив тепло и комфорт в квартирах горожан в холодное время года.