РИАМО - 2 июл. С начала 2021 года в столице построили и ввели в эксплуатацию 5,4 млн кв. м недвижимости, включая 2,5 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По его словам, во время застройки в городе учитывают принципы комплексного развития территорий. Параллельно с жильем строят соцучреждения и магазины.
Заммэра напомнил, что до конца года планируют ввести всего 8,5 млн кв. м недвижимости в Москве, включая 4 млн кв. м жилья.
Всего Москве с 2011 года построено более 95 млн кв. м недвижимости.
В городе проходит программа реновации старого жилья. Всего для переселения людей планируют построить около 20 млн кв. м жилых домов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии