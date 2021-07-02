РИАМО - 2 июл. С начала 2021 года в столице построили и ввели в эксплуатацию 5,4 млн кв. м недвижимости, включая 2,5 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«За прошедшие полгода мы уже ввели 5,4 млн кв. метров недвижимости, из них 2,5 млн «квадратов» жилья, таким образом, мы уже более половины годового плана выполнили, несмотря на пандемию и связанные с ней сложности», — сказал заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Андрей Бочкарев.

По его словам, во время застройки в городе учитывают принципы комплексного развития территорий. Параллельно с жильем строят соцучреждения и магазины.

Заммэра напомнил, что до конца года планируют ввести всего 8,5 млн кв. м недвижимости в Москве, включая 4 млн кв. м жилья.

Всего Москве с 2011 года построено более 95 млн кв. м недвижимости.

В городе проходит программа реновации старого жилья. Всего для переселения людей планируют построить около 20 млн кв. м жилых домов.