РИАМО - 2 июл. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу на 2 месяца бизнесмена Виктора Батурина, которого обвиняют в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба суда.

«Басманный районный суд г. Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Батурина до 1 сентября 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

Бизнесмена обвиняют в покушении на мошенничество из-за попытки получить от сестры Елены Батуриной выплаты 25% стоимости акций компании «Интеко».

Батурин является старшим братом Елены Батуриной – вдовы экс-мера Москвы Юрия Лужкова. В 2013 году Батурина приговорили 7 годам колонии по делу о мошенничестве с векселями «Интеко». Он вышел досрочно в 2016 году.