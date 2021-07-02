РИАМО - 2 июл. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу на 2 месяца бизнесмена Виктора Батурина, которого обвиняют в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба суда.
Бизнесмена обвиняют в покушении на мошенничество из-за попытки получить от сестры Елены Батуриной выплаты 25% стоимости акций компании «Интеко».
Батурин является старшим братом Елены Батуриной – вдовы экс-мера Москвы Юрия Лужкова. В 2013 году Батурина приговорили 7 годам колонии по делу о мошенничестве с векселями «Интеко». Он вышел досрочно в 2016 году.
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