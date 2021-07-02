РИАМО - 2 июл. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 2488 случаев заражения коронавирусом, из них 232 – в Балашихе, 208 – в Люберцах, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.

182 случая заражения за сутки выявили в Раменском округе, 135 - в Химках, 119 -в Пушкине, 112 - в Мытищах, 104 - в Солнечногорске, 94 - в Одинцовском округе, по 79 - в Домодедове и Красногорске, 77 - в Истре, 71 - в Ленинском округе, 68 - в Воскресенске, 66 - в Королеве, 63 -в Подольске, 62 - в Дмитровском округе, по 56 - Реутове и Сергиево-Посадском округе, 50 - в Жуковском.

46 новых случаев выявили в Орехово-Зуевском округе, 45 - в Коломне, 38 - в Клину, 35 - в Павловском Посаде, 29 - в Дубне, 25 - в Бронницах, по 24 - в Богородском и Волоколамском округах, по 22 - в Краснознаменске и Чехове, по 21 - в Зарайске и Лобне, 20 - в Ивантеевке.

Еще 18 случаев болезни выявили в Долгопрудном, по 17 - в Шатуре и Электростали, по 16 - в Дзержинском и во Фрязине, по 13 - в Лыткарине, Озерах и Щелкове, 12 - в Егорьевске, 11 - в Котельниках, 10 - в Ступине, 9 - в Электрогорске, 8 - в Наро-Фоминском округе, по 7 - в Лотошине и Луховицах, 4 - в Черноголовке, по 1 случаю - во Власихе, Красноармейске, Лосино-Петровском округе, Можайском округе и Пущине.

Ни одного случая не зарегистрировали за последние 24 часа в Звездном городке, Кашире, Молодежном, Протвине, Рузском округе, Серебряных Прудах, Серпухове и Талдомском округе.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 319 312 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6550 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 258 450 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Индийский штамм коронавируса в Москве вытеснил все остальные. Сейчас у инфицированных гораздо реже встречаются такие симптомы, как как потеря обоняния, вкуса, сухой кашель.

- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.

Локдаун – это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не вводить локдаун. Когда мы вводим QR-коды, мы выбираем не между QR-кодами и локдауном. Когда мы говорим, что надо массово вакцинироваться – это мера, которая минимизирует возможность скатиться в локдаун. Мы сделаем все, чтобы этого не было, приложим для этого все усилия.

- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.

- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.

- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.

Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже недостаточно этих мощностей (временных госпиталей - ред.), и мы дополнительно, я очень надеюсь, что на короткий период, снова подключаем в борьбу с вирусом и другие больницы. В летний период, мы знаем, что объем медицинской помощи по другим болезням всегда снижается.

- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.

- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.

Для меня большая честь находиться сегодня здесь, в институте. Я хочу поздравить вас с высокой наградой и поблагодарить за то, что благодаря институту, вам, академикам, ученым, сегодня есть вакцина от ковида. Очевидно, что она спасла огромное количество жизней. Сейчас у нас опять непростой период.

- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.

- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.

- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.