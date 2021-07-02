РИАМО - 2 июл. Следственным отделом по городу Ногинску проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего рабочего в результате обрушения стены здания, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

1 июля мужчина выполнял работы по разбору фасада здания бывшей ситцевой фабрики. В какой-то момент на него обрушилась кирпичная кладка, в результате чего сотрудник получил травмы и погиб.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы, направлен запрос в Государственную инспекцию труда.

Также изъяты учредительные документы на осуществление подрядных работ и должностные инструкции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.