РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В магазине «Дикси» Подольска выявили просроченные продукты, администрации дали время устранить нарушения до 16 июля, сообщил член общественной палаты Ренат Мухамеджанов.

В пятницу по обращению жителей в рамках реализации федерального проекта «Народный контроль» прошел общественный мониторинг в сетевом магазине «Дикси» на улице Садовой, 3. Проверяли соответствие сроков годности продуктов, входящих в потребительскую корзину, а также их внешний товарный вид.

«Совместно с помощником депутата горсовета, представителем Молодежного парламента и активными жителями города за сравнительно короткое время выявили несколько позиций с истекшим сроком годности и ненадлежащим внешним видом», - написал Мухамеджанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для устранения нарушений администрации магазина дали срок до 16 июля.