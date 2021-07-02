РИАМО - 2 июл. За 2020 год столичные предприниматели с помощью mos.ru воспользовались онлайн-услугами и сервисами для бизнеса более 1 млн раз, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

«Использование цифровой экосистемы города значительно упрощает для предпринимателей коммуникацию с госорганами и между собой. На портале mos.ru сегодня зарегистрировано более 338 тыс. корпоративных кабинетов юридических лиц и ИП», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, на сайте доступно более 200 деловых онлайн-услуг и сервисов, а их востребованность постоянно растет.

Каталог электронных услуг для бизнеса разбит по категориям для удобства: торговля и реклама, строительство, транспорт и др. Часть из них переадресовывает на сайт профильного ведомства для продолжения взаимодействия уже там.

Корпоративный кабинет для сотрудников фирм

Сергунина отметила, что одним из важнейших достижений в области цифровизации бизнеса в 2020 году является обновление корпоративного кабинета для юрлиц и ИП. Теперь он работает как единая площадка для всех сотрудников организации.

Работникам доступен рабочий стол, в котором размещены настраиваемые виджеты и полезная информация, а также новые разделы: «Городская недвижимость» и «Поддержка бизнеса». Также они могут направить там данные в торговый реестр города, узнать о начислениях от государственных органов — Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и др.

«Малый бизнес Москвы» и i.moscow

Заммэра рассказала, что более 20 цифровых продуктов для предпринимателей столицы представлено на платформе «Малый бизнес Москвы». За прошлый год ими воспользовались более 42,5 тыс. раз.

Портал Московского инновационного кластера i.moscow предоставляет еще 20 цифровых сервисов и программ развития.

Например, там можно получить помощь в поиске подходящих помещений для организации производства или площадку для тестирования продукта, привлечь деловых партнеров и инвесторов. В 2020 году этими сервисами воспользовались более 2 млн раз.

Также на i.moscow работает навигатор более чем по 200 мерам поддержки бизнеса. Он поможет определить, на какую меру поддержки компания или предприниматель может рассчитывать.