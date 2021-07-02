РИАМО - 2 июл. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин предложил внести в календарь праздников День новой Москвы, новые территории присоединили к столице 1 июля 2012 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Площадь города выросла в 1,5 раза. За 9 лет в новой Москве проделана большая работа по развитию инфраструктуры и созданию качественной среды для жизни.

«За девять лет новая Москва закрепила за собой статус лучшей территории по качеству развития. Можно уверенно сказать, здесь создается самая современная, комфортная городская среда. Опыт нашего округа становится образцом для городских и федеральных проектов», — отметил Саблин.

Он выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и правительству столицы за поддержку в решении вопросов, которые важны для жителей.

«По развитию социальной инфраструктуры, транспорта в расчете на жителя округ уверенный лидер и в стране, и в столице, становится самой привлекательной частью Москвы», - заключил Саблин.