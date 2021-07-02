РИАМО - 2 июл. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин предложил внести в календарь праздников День новой Москвы, новые территории присоединили к столице 1 июля 2012 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Площадь города выросла в 1,5 раза. За 9 лет в новой Москве проделана большая работа по развитию инфраструктуры и созданию качественной среды для жизни.
Он выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и правительству столицы за поддержку в решении вопросов, которые важны для жителей.
«По развитию социальной инфраструктуры, транспорта в расчете на жителя округ уверенный лидер и в стране, и в столице, становится самой привлекательной частью Москвы», - заключил Саблин.
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