РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июл. За минувшую неделю через Муниципальный центр управления регионом (МЦУР) в Госадмтехнадзор поступило 217 обращений по содержанию территории городского округа Домодедово в чистоте и порядке, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Наибольшее количество обращений было получено по категориям «Очистить контейнерную площадку и прилегающую территорию от твердых коммунальных отходов» (25% от общего количества обращений), «Провести уборку газонов от загрязнений» (7%), «Провести ремонт игровых элементов детской/спортивной площадки» (5%), «Привлечь к ответственности за размещение транспортных средств на газонах, зеленых насаждениях» (5%).

«Тепловая карта» МЦУР позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов.

Муниципальные центры управления регионом успешно действуют в 64 муниципалитетах Подмосковья. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.