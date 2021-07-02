РИАМО - 2 июл. Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательное прохождение техосмотра для получения полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорта (ОСАГО), сообщает Nation News.

Этот закон начнет действовать 22 августа. Отсутствие документа о пройденном техническом осмотре машины не будет грозить автовладельцам при ДТП.

Нововведения исключили эту норму и одновременно внесли соответствующие изменения в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности.

Теперь, для того чтобы получить полис ОСАГО, российским автовладельцам не нужно будет предоставлять диагностическую карту, а также подтверждать проведенный техосмотр.