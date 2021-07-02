РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. В городском округе Мытищи открылись два мини-детских сада на 45 и 90 мест, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мини-сады – быстрое решение для микрорайонов, где большой сад построить негде. Теперь в Подмосковье работает 19 мини-садов – комфортные, светлые, оборудованные всем необходимым.

В этом году будет создано не меньше 35 мини-садов. Также после капитального ремонта и строительства будут открыты еще 24 детских сада.

Мини-сады ничем не отличаются от традиционных. Единственное, они расположены или на 1-х этажах жилых домов, или в уже существующих организациях (например, в школах).