РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Более 4 тыс. жителей городского округа Мытищи пользуются Telegram-чатом «Мытищи.Здоровье», сообщается на сайте администрации горокруга.

Чат создан для оперативного реагирования на обращения жителей по вопросам получения медицинской помощи на территории Московской области.

При столкновении с проблемами при получении государственной медицинской помощи в округе, следует написать об этом в медчат - там оперативно ответят сотрудники здравоохранения. Вступить в чат «Мытищи.Здоровье» можно по ссылке.

При обращении необходимо указать: свои данные; номер полиса; адрес и номер медучреждения, где возникла проблема. Чат работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу. В нерабочее время чата и в экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру 112.

Чат не консультирует по обращениям скорой медицинской помощи, по всем вопросам можно звонить на номер 112.