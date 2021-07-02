РИАМО - 2 июл. Народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко скончался в пятницу, ему было 86 лет, сообщает kp.ru.

«С глубоким прискорбием извещаем, что в возрасте 86 лет ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко – художественный руководитель театра, народный артист СССР и лауреат Государственной премии Советского Союза. Есть у таланта удивительная особенность – многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко», – сказано в официальном сообщении театра.

Пока неизвестны дата и место прощания с артистом. О них обещают сообщить дополнительно.

Николай Сличенко родился в Белгороде в 1934 году. В театр «Ромэн» поступил в 1951 году. За свою творческую жизнь исполнил свыше 60 ролей. Телезрители помнят его по ролям в фильмах «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке» и «Военно-полевой романс».