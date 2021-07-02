РИАМО - 2 июл. В столице закончился основной период сдачи единого государственного экзамена. На ЕГЭ в городе было зарегистрировано свыше 87 тыс. человек, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

«В городе работало около 400 пунктов проведения ЕГЭ. Большинство из них было открыто в московских школах. Всего в столице подготовили свыше 6 тыс. аудиторий, в том числе для участников с ограниченными возможностями здоровья», — сказала руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

Она добавила, что для тех, кто по состоянию здоровья не мог сдавать ЕГЭ в школе, организовали пункты сдачи на дому и в больницах.

Во всех пунктах проведения экзаменов проводили мониторинг состояния здоровья. Было организовано несколько входов в здания, работники и участники проходили по графику. В аудиториях находились не больше 8 человек.

Карклина отметила, что выпускники чаще всего для сдачи выбирали следующие предметы по выбору: математику, обществознание, английский язык, информатику и ИКТ. Так, экзамен по информатике впервые прошел в компьютерной форме.

С 12 по 17 июля пройдет дополнительный период ЕГЭ. В это время экзамены смогут сдать те, кто по уважительным причинам не сдавал ЕГЭ в основной период. Уважительными причинами считаются болезнь, карантин, спортивные сборы, соревнования, конкурсы и т. д. Кроме того, в дополнительный период могут сдать экзамены выпускники прошлых лет, которые либо будут сдавать ЕГЭ впервые, либо захотят улучшить свои результаты.

Те, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, успеют получить результаты экзамена и подать документы в вузы.

Посмотреть результаты экзаменов и подать апелляции можно на официальном сайте мэра Москвы. Вопросы можно задать по телефону: +7(499)653-94-50.