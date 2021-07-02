РИАМО - 2 июл. В пятницу в Москве прошли последние экзамены основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.
ОГЭ (основной государственный экзамен) проводили по русскому языку и математике. Успешное прохождение ГИА-9 по этим предметам является залогом получения аттестата за 9 класс.
Она добавила, что также у всех бесконтактно измеряли температуру тела, проводился мониторинг состояния участников, обеспечивалось соблюдение социальной дистанции.
Для участия в ОГЭ зарегистрировались 95 тыс. человек. Досрочный период сдачи экзаменов в этом году не проводили. Дополнительный период пройдет 3, 6, 13 и 15 сентября. В эти дни сдать экзамены смогут те, кто пропустил основной период по уважительной причине.
Узнать информацию о графике экзаменов, о сроке публикации результатов, о подаче апелляций можно на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы.
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