РИАМО - 2 июл. В пятницу в Москве прошли последние экзамены основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

ОГЭ (основной государственный экзамен) проводили по русскому языку и математике. Успешное прохождение ГИА-9 по этим предметам является залогом получения аттестата за 9 класс.

«Во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) было обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований: организация нескольких входов в здания образовательных организаций и ППЭ, проход работников ППЭ и участников строго по графику, социальное дистанционирование», — сказала руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

Она добавила, что также у всех бесконтактно измеряли температуру тела, проводился мониторинг состояния участников, обеспечивалось соблюдение социальной дистанции.

Для участия в ОГЭ зарегистрировались 95 тыс. человек. Досрочный период сдачи экзаменов в этом году не проводили. Дополнительный период пройдет 3, 6, 13 и 15 сентября. В эти дни сдать экзамены смогут те, кто пропустил основной период по уважительной причине.

Узнать информацию о графике экзаменов, о сроке публикации результатов, о подаче апелляций можно на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы.

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