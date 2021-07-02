РИАМО - 2 июл. PR-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская заявила, что информация СМИ о блокировке счетов находящейся в коме Марины Абросимовой является ложью, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ сообщили, что ФНС заблокировала счета певицы, так как она не подала налоговую декларацию. В мае налоговая приостановила все операции и переводы по ее счетам.

«Прежде чем писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам», — написала Богушевская в Instagram.

МакSим в июне попала в больницу с поражением 40% легких, при этом тесты не выявили у нее коронавирус. Медики ввели ее в кому и подключили к аппарату в ИВЛ из-за ухудшения состояния. Позже у артистки диагностировали 80% поражение легких, ее перевели на ЭКМО. Это инвазивный способ временного поддержания функции легких и сердца для критических пациентов.