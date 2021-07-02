РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Огнеборцы потушили пожар в микрорайоне Кузнечики Подольска, в ходе тушения эвакуировали 25 взрослых и 8 детей, спасли двух котов и кролика, пострадавших нет, сообщили в пожарной охране.

1 июля в 20:01 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Академика Доллежаля, дом 22, квартира 38. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7, ПЧ-247, ПЧ-258, ПСЧ-309.

К прибытию первых пожарных расчетов наблюдался выход дыма из окон 13-го этажа жилого дома. Эвакуировали 25 взрослых и 8 детей по лестничным маршам.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 20:19 пожар локализовали, а в 20:40 – ликвидировали.

В ходе разведки в одном из помещений нашли 2 котов и кролика. Пожарные эвакуировали из горящей квартиры всех находившихся внутри животных и совместно с врачами скорой оказали им помощь. Сейчас жизни спасенных питомцев ничего не угрожает. В результате возгорания никто из людей не пострадал.

При пожаре пострадали мебель и личные вещи на площади 12 кв. м, а также закоптились стены и потолок в квартире.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали 7 единиц техники и 25 человек личного состава.