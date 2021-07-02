РИАМО - 2 июл. Более 700 компаний из России предоставляют материалы и оборудование для строительства столичной подземки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В масштабной программе строительства Московского метрополитена задействованы многие компании, в том числе из СНГ и других стран. Это - проект общенационального масштаба. Более 700 компаний со всей России участвуют в поставках оборудования и материалов, которые используют для возведения метро в Москве», - сообщил заммэра мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В ходе Московского урбанистического форума Бочкарев также отметил, что строительством Большой кольцевой линии метро занимаются около 8 московских компаний.

«Помимо генерального подрядчика и проектировщика по строительству БКЛ, у нас есть субподрядчики, которые строят отдельные станции и участки линии. Порядка 8 компаний строят 10 станций БКЛ, которые должны открыть до конца этого года», - добавил Бочкарев.

За 10 лет в Москве возвели 177 км линий и 90 станций метро и МЦК, еще 24 станции метро планируется ввести до 2023 года.