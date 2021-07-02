РИАМО - 2 июл. В следующем году в столице планируют начать обкатку первого водородного электробуса, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Соглашение по этому вопросу подписали в ходе Московского урбанистического форума глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и председатель правления ООО УК «Роснано» Сергей Куликов.

Уже больше 2 лет в столице меняют дизельные автобусы на электробусы. Вскоре в столице появится водородный транспорт.

Преимущества водородного электробуса очевидны: его использование снизит выбросы СО2 более чем в 10 раз, при использовании выделяется только пар и тепло, а также он экономичен - требует заправки лишь раз в сутки.

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