РИАМО - 2 июл. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о возможной отставке, заявил, что пока остается на своем посту, сообщает РИА Новости.

«Эмоциональных решений я не должен принимать, потому что я роль выполняю, которую выполнять надо правильно. Чтобы к чему-то прийти, нужно сначала успокоиться. В отставку подавать или не подавать <...> как мы решали, мог я эту должность выполнять или нет, так и здесь мы вместе решим», — сказал Черчесов.

Он также отметил, что его «назначили, а не пригласили на пост в главной команде страны».

«Я не думал, что буду когда-либо тренировать сборную, но если тебя зовут, моя задача была дать добро и сказать «я готов». Потому что каждый из нас солдат своей страны, мне дали задание, я его выполняю скоро уже пять лет», — добавил Черчесов.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф на Евро-2020 и заняла последнее место в своей группе. Россия уступила бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4), но выиграла у финнов (1:0).