РИАМО - 2 июл. В июне погрузка на Московской железной дороге составила 6,1 млн тонн, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Грузооборот за июнь 2021 года вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 16,7% и составил 9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 12,5% и составил 11 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июнь 2021 года, по оперативным данным, составила 35,5 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено: нефти и нефтепродуктов – 6,9 млн тонн (-3,9% к январю-июню 2020 года); руды железной и марганцевой – 9,9 млн тонн (-4,4%); черных металлов – 2 млн тонн (+21,2%); лома черных металлов – 2 млн тонн (+35,6%) и химических и минеральных удобрений – 2,8 млн тонн (+3,5%).

А также цемента – 730 тыс. тонн (-23,7%); лесных грузов – 198 тыс. тонн (+10,8%); химикатов и соды – 920,8 тыс. тонн (+4,5%) и промышленного сырья и формовочных материалов – 1,2 млн тонн (-3,8%).

Грузооборот с начала 2021 года составил 53,6 млрд тарифных тонно-км (+9,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 66,2 млрд тонно-км (+7,1%).