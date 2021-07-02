РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июл. С 5 по 31 июля в подмосковном Королеве пройдет социальный раунд «Трезвый водитель», инспекторы ГИБДД расскажут водителям о важности соблюдения ПДД, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

В Подмосковье наблюдается снижение количества ДТП, тем не менее, по оценке ГИБДД, цифры остаются высокими. В 2020 году на автомобильных дорогах Подмосковья в автоавариях погибли 744 и получили ранения 5 725 человек. Увеличилось количество случаев дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей. В прошедшем году на автомобильных дорогах Московской области зарегистрировано 649 дорожных аварий с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В этих ДТП 188 человек погибли и 790 пострадали.

За 5 месяцев текущего года к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения привлечено 3 776 водителей, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 3 344 водителя.

Сложившаяся ситуация указывает на необходимость проведения в Московской области, в том числе и в Королеве, целенаправленного социального информационно-пропагандистского раунда.

«Главная цель раунда – скоординированное и целенаправленное доведение до населения информации по профилактике безопасности дорожного движения, снижению тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей», – сказал Адамов.

Инспекторы ГИБДД в Королеве проинформируют водителей о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением автомототранспортом в состоянии опьянения. Также всем участникам дорожного движения напомнят о важности соблюдения ПДД и уважительного отношения друг к другу.