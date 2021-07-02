2 июля главу Коломенского городского округа Дениса Лебедева обнаружили мертвым в собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой из-за участившихся бытовых конфликтов. Следователи уже возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. Подробнее о произошедшем — в материале РИАМО.

Смерть главы округа

Главу Коломенского городского округа Дениса Лебедева нашли мертвым в собственной квартире — на теле 46-летнего политика обнаружили огнестрельное ранение. По предварительным данным, он совершил самоубийство, однако предсмертной записки обнаружить не удалось.

По данным РБК, в пресс-службе прокуратуры Подмосковья заявили, что на место происшествия для координации действий правоохранителей выехали первый заместитель прокурора ведомства Андрей Ганцев и коломенский городской прокурор Александр Рубанов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, перед самоубийством Лебедев несколько дней подряд употреблял алкоголь. Причиной суицида могли стать участившиеся бытовые конфликты. По данным РИА «Новости», наиболее вероятная причина трагедии — проблемы в семейной жизни.

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Доведение до самоубийства

В Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области подтвердили, что главу Коломны действительно нашли мертвым с огнестрельным ранением. Специалисты возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

«2 июля в городском округе Коломне в собственной квартире обнаружен с огнестрельным ранением глава городского округа. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Игорь Дойников», — сообщается на сайте СК.

По состоянию на 14:00 2 июля, криминалисты и следователи осматривают место происшествия.

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Что известно о Денисе Лебедеве

Лебедев родился в Коломне в 1974 году. В 1997 году он окончил Коломенский педагогический институт по специальности «учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин», а после — Московский государственный открытый университет по специальности «юриспруденция».

Как пишет РБК, с конца 1990-х годов Лебедев, в частности, был замначальника отдела службы охраны, а в после был замдиректора ООО «АБ «Пантан». В период с 2011 по 2014 год он был депутатом Московской областной думы.

После Лебедев был главой подмосковного городского округа Озеры, а в 2017 стал главой Коломны.

Лебедев был награжден знаком губернатора Подмосковья «За вклад в развитие Московской области».