РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Новую детскую площадку оборудуют во дворе дома 1 корпус 3 по улице Шараповской в Мытищах благодаря движению общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи», сообщается на сайте администрации горокруга.

Один из лидеров движения Михаил Мурзаков встретился с активными жителями микрорайона на месте строительства нового объекта.

«Вместе с представителями инициативной группы микрорайона Шараповка мы проверили ход работ на этой площадке. Основной объем работ здесь уже выполнен. Скоро вместе с жителями будем торжественно принимать ее в эксплуатацию», – сказал Мурзаков.

Инициатива строительства новой детской площадки в Шараповке собрала около 9 тыс. голосов на сайте «Мы Мытищи». Сейчас ведутся подготовительные работы, уложено основание под специальное резиновое покрытие. Сама площадка разделена на два участка, разграниченных живой изгородью кустарников. На одном из них будет установлен детский игровой комплекс, на втором разместятся уличные спортивные тренажеры.

«Я уже 74 года живу в Мытищах. Наша инициатива касалась благоустройства детских площадок, а значит, комфорта наших детей, внуков и правнуков – нашего будущего. Мы очень довольны быстрым откликом лидеров движения. Все хотят, чтобы наш округ процветал. Мытищинцы, берегите свой город. Он самый лучший», – отметила представитель инициативной группы микрорайона Шараповка Наталья Мельникова.

Движение общественной поддержки «Мы Мытищи» образовано 22 марта. В первую очередь реализуются социально значимые инициативы, которые получают наибольшую поддержку горожан на сайте my-mytyshi.ru.