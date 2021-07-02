РИАМО - 2 июл. При входе на сайт госуслуг россияне сталкиваются с 30 минутным ожиданием, на сайте написано, что госуслуги одновременно заказывают более 500 тыс. человек, сообщает Газета.ru.

Ажиотаж возник на фоне начала единовременных выплат родителям детей-школьников, новых выплат беременным и одиноким родителям, а также из-за записи на вакцинацию.

При этом мошенники массово создают фейковые сайты с со словом gosuslugi в адресе. IT-специалисты ожидают, что они в том числе будут работать в тандеме с мошенниками, которые продают поддельные QR-коды о прохождении вакцинации.

Только с доменом .ru за последнюю неделю выявили 30 таких сайтов. По данным экспертов, еще минимум столько же за неделю зарегистрировано во всех остальных доменных зонах.

Эксперты считают, что на всех остальных доменах существует по столько же резервных сайтов, которые станут частью мошеннической инфраструктуры.

Ранее в столичной полиции сообщили, что активно работают над пресечением распространения поддельных QR-кодов. На тех, кто выдает бумажные поддельные сертификаты, в Москве заведено уже более 40 уголовных дел.