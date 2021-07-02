РИАМО - 2 июл. Расходы на благоустройство столицы возвращаются в виде налоговых поступлений и окупаются за 1,5 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В столице с 1 по 4 июля проходит Московский урбанистический форум. Это крупнейшее деловое событие в области экономики, градостроительства и архитектуры, посвященное развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.

«Все, что город вкладывает, ровно в течение полутора лет оборачивается в виде налоговых поступлений для казны», - сказал Бирюков на Московском урбанистическом форуме.

Ранее Бирюков сообщил, что инженерные системы в городе ежегодно обновляются на 2,4%.