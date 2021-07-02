РИАМО - 2 июл. С 1 июля на портале госуслуг по услуге «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости» запущен новый сервис. С помощью него жители смогут в режиме онлайн проверить, находятся ли земельные участки на территории лесного фонда или на границе с ним. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информтехнологий и связи региона.

Услуга по лесной амнистии стартовала три года назад на подмосковном портале госуслуг. За это время успели подать свыше 25 тыс. заявлений.

«Благодаря оцифровке данных о лесах Подмосковья нам удается привести в соответствие сведения из лесного реестра и реестра недвижимости. Теперь и собственник земли может самостоятельно проверить, имеются ли наложения его земельного участка на земли лесного фонда, еще в процессе оформления заявки на услугу. Если пересечений не обнаружится, сервис сразу выдаст предупреждение, и заявителю не придется ждать результата оказания услуги», – сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Для этого нужно перейти в раздел «Земля и стройка» – «Оформление земельных участков» на региональном портале госуслуг. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.