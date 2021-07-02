РИАМО - 2 июл. «Почта России» и комитет по туризму Московской области запускают новый совместный проект. Жители и гости смогут получить в подарок и бесплатно отправить в любую точку России и мира уникальную открытку «Лето в Подмосковье», об этом сообщает пресс-служба комитета.

Акция стартует 2 июля и продлится до 31 августа в 6 городах: Клину, Зарайске, Волоколамске, Красногорске, Королеве и Чехове. Там расположены известные и знаковые достопримечательности области: Зарайский кремль, Театральный музей в Зарайске — филиал Бахрушинского музея, Троицкий собор, Волоколамский кремль, усадьбы Знаменское-Губайлово и Лопасня-Зачатьевское.

Почтовые карточки выпущены лимитированной серией под общим названием «Лето в Подмосковье». Для каждого города изготовлена своя собственная открытка с уникальным дизайном.

Отправив открытку, можно принять участие в конкурсе в Instagram и выиграть яркий подмосковный мерч или уик-энд на двоих в Подмосковье. Для этого нужно зайти в одно из почтовых отделений, участвующих в акции, получить бесплатную открытку и отправить ее родным или любимым. Но перед этим сделать пост с хэштегом #ЛетоВПодмосковье, подписаться на аккаунт @visitmo.ru, указать его в посте.

За лето можно посетить не один город и отправить не одну открытку, а больше, и сделать пост с коллекцией открыток. Те, кто побывают в одном городе, смогут выиграть подмосковный мерч.

Посетившие два и более городов, участвующих в акции, смогут принять участие в розыгрыше суперпризов — трех уик-эндов на двоих в Подмосковье. Победители конкурса будут выбраны 1 сентября.

Получить почтовую карточку можно бесплатно в одном из отделений связи: Зарайск, ул. Карла Маркса ул., дом 48/9, отделение 140600; Клин, пл. Советская, дом 1, отделение 141601; Волоколамск, Ново-Солдатская ул., дом 1, отделение 143600; Чехов, Московская ул., дом 79, отделение 142306; Красногорск, ул. Ленина, дом 29, отделение 143404; Королев, пр. Королева, дом 11, отделение 141077.

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