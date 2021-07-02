РИАМО - 2 июл. На сайте mos.ru количество зарегистрированных пользователей составляет около 14 млн, в 2020 году сервисами сайта воспользовались более 340 млн раз, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

В электронный вид в столице перевели более 380 ключевых услуг и сервисов из всех сфер бытовой, общественной и деловой жизни.

«Экосистема сервисов правительства Москвы помогает горожанам экономить время при решении самых разных вопросов — от управления домом и записи детей в кружки, до заботы о здоровье и организации досуга. В прошлом году мы запустили более 20 новых электронных услуг и сервисов», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2020 году сервисами портала воспользовались свыше 340 млн раз, а всего с момента запуска в 2011 году - более 2 млрд раз.

Сергунина подчеркнула, что в центре внимания цифровой трансформации Москвы находится каждый житель. Теперь получение необходимых услуг возможно 24 часа в сутки без выходных.

За прошедший год при получении госуслуг в центрах «Мои документы» москвичам не пришлось запрашивать более 70 млн документов. Система подстраивается под пользователя. Например, если пользователь указал в личном кабинете номер своего автомобиля, то ему будут показывать новости автомобильной тематики.

«Наш главный ориентир в развитии — удобный, современный, безопасный и дружелюбный мегаполис для каждого. Постоянное совершенствование цифровой среды уже сейчас позволяет нам внедрять новые — ценностные — сервисы, которые делают город еще более открытым для жителей», — добавила Сергунина.

Благотворительный сервис

Партнерами общегородского благотворительного сервиса стали уже 46 организаций, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С его помощью уже сделано более 18 тыс. пожертвований.

В этом году благотворительный сервис стал лауреатом престижной премии BIG Innovation Awards и получил международную премию German Innovation Award. А совсем недавно его отметили премией CIPR Digital в номинации «Лучший цифровой сервис».

В конце 2020 года на mos.ru запустили первый в России сервис для поиска потерявшихся домашних животных. Там можно опубликовать объявление о найденном или потерявшемся питомце с его подробным описанием и точным адресом, где он пропал или был найден.

Сервисы для жителей

Также, по словам заммэра, в новом формате взаимодействия населения с властями города жители напрямую влияют на принятие решений. Речь идет о сервисах «Электронный дом», «Наш город», «Активный гражданин» и краудсорсинговой платформе правительства Москвы «Город идей».

Сергунина заключила, что сейчас в Москве уже 99,7% территорий покрыто мобильным интернетом, действует более 20,2 тыс. точек бесплатного Wi-Fi. Поэтому столичные сервисы доступны в любой точке города, в том числе благодаря городским мобильным приложениям «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».